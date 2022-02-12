Rusya Ukrayna savaşı an meselesi mi? 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor?

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor. Taraf ülkeler sınıra askeri yığınakta bulunurken ABD'den de peş peşe "Rusya Ukrayna'nın işgale hazırlanıyor" açıklaması geldi. Rusya ise her defasında bu iddiayı yalanlıyor. Peki uzmanlar ne düşünüyor? Gelişmeleri uzman isim Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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