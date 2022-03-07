Rusya Ukrayna bataklığına mı sürükleniyor? Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan A Haber'e önemli açıklama

Dünyayı ateşe sürükleyen Rusya-Ukrayna savaşında 12. gün de geride kaldı. A Haber’de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında son gelişmeler ele alındı. Peki, Rusya, Ukrayna bataklığına mı sürükleniyor? Bu önemli soruya yanıt veren Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Kiev’in öyle kolay teslim olmayacağını açıkladı. Öte yandan Rusya’nın muhtemel askeri kaybını da duyuran Karakuş, “Ruslar belirli bir noktayı elde etmiş olsa bunda çok büyük kayıplarla bu işi bitirecekler.” yorumunda bulundu.

A Haber'e konuşan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, şu tespitlerde bulundu;

"Büyük şehirlerdeki direnç nasıl olacak onu bilmek pek mümkün değildir. Yani öncelikle dikkat ettiyseniz, Ruslar devamlı suretle askeri altyapı tesislerini vurduklarını söylüyorlar. Yani birçok yerin elektriği, suyu, gazı vs. neyse insani ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan da yararlanarak, yani her ne kadar askeri tesislerle ilgili alt yapı vurulduğu söylense de bu askeri tesislerle ilgili altyapılar da sivil kesimin mutlak suretle bir takım ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı çektiriyor.

"BEZDİRME ÇALIŞMASI VAR! BU İŞ ÖYLE KOLAY OLMAZ"

Öyle olunca zaten amaçları da öyle görünüyor ki, askeri deniyor ama bunun sonucunda büyük şehirleri kıtlık, açlık bir şekilde soğuktan zarar görmesi noktasında bezdirme çalışması var. (Rusya) onun için Kiev'i kuşatmaya çalışıyor. Ama zorlanıyor orada bu işler kolay olmaz.

RUSYA NE KADAR KAYIP VERDİ?

Birkaç saat önce gösterdiniz; 2 kişi geliyor, 2 tane tankı tanksavarla uçurup götürüyor. Bunun yanı sıra şehir içerisindeki mücadelede çok insan ihtiyacı doğar. Kiev öyle kolay teslim olmaz. Sonuçta Rusya da çok büyük kayıplara uğruyor. Rusya (savaşın) 2. gününde kayıplarını '498' dedi ve durdurdu. Ama bugün 12. gün ve (Rusya adına kayıpları) günde 250 falan kabul etseniz 12 ile çarpınca asgari Rusların kabul ettikleri öbür tarafta 10 bini aştığını söyleyen bir Ukrayna var. İkisinin ortasını alsanız yani Rus kaybı gerçekten büyük oranda.

RUSYA UKRAYNA BATAKLIĞINA MI SÜRÜKLENİYOR?

RUSYA UKRAYNA BATAKLIĞINA MI SÜRÜKLENİYOR?

Savunanın her zaman için avantajı vardır. Taarruz edenlerin kayıpları daha büyük olur. Bunun sonucunda Ruslar belirli bir noktayı elde etmiş olsa bunda çok büyük kayıplarla bu işi bitirecekler.



