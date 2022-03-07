Prof. Dr. Erhan Afyoncu’dan Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili flaş sözler! Türkiye - Çin -Rusya... | Putin’in sonu ne olur? | 3. Dünya Savaşı...

PUTİN'İ TARİH NASIL YAZACAK?

"Yakın zamana kadar Putin, Ruslar açısından Rusya'yı torbalayan bir liderdi. Bu son gelişme Rusya'da farkı tepkilere sebebiyet verdi. Mesela Rusya'da şuan deniliyor ki; I. Petro (Eski Rusya İmparatoru) bize Avrupa'nın kapılarını açtı. Putin de bu kapıları kapattı. Çünkü St. Petersburg'u kurarken 1. Ptdro bizim tarihimizde 'Deli Petro' olarak geçen Rusların 'Büyük Petro' dedikleri çarları bu şehir Avrupa'ya açılan kapısı olacak demişti. Batı şuanda çok ciddi bir şekilde Rusya'yı teşhir ediyor. Burada iş kültürel alanda saçmalamaya kadar gitti. Çaykovski balesini, yok Dostoyevski'yi yasaklamalar filan bunlar doğru şeyler değiller. Yani burada Ukrayna'ya karşı bir savaş suçu işleniyor. Bu kültürel alanda yaygara koparılacak bir şey değil.