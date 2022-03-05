Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan A Haber’e Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili SON DAKİKA açıklamaları | Türkiye ve Rusya...

Onun için iki denizin üstünde Rusya'nın yerleşeceği ihtimali görünüyor. Ukrayna'nın kıyıları ne kadar olacak belli değil hala her sonda çatışmalar Zaporoje işte girdi ki nükleer bir merkez. Çok korkutucu… Daha trans Dinyeper denen batıdaki Rusya Rus nüfusu kalabalık olduğu bir kıyılar Odessa'ya kadar orada nasıl bir yerleşme olur? Nasıl bir düzen kurulur? Onun üzerine konuşmak çok erken. Fakat kuzey Karadeniz'de Rusya yerleşecek olsa bile ki, öyle görünüyor. Bu ne kadar devam eden nasıl gider belli değil. Kesinlikle Karadenizli paylaşan iki kuvvetin arasında bir anlaşma olması lazım yani birbirlerini tanımaları… Türkiye tarafından bir mesele çıkmaz.