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Rusya nükleer silah kullanır mı?

Rusya nükleer silah kullanır mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.11.2024 16:40
Rusya Ukrayna'nın 300 km menzilli ABD füzeleriyle vurduğunu açıkladı. Askeri Stratejist İbrahim Keleş ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Keleş, "Yeni gelişme işin rengini biraz değiştirdi. Rusya üç aşamalı bir yeni güncelleme yaptı." dedi. Sohtaoğlu ise "ABD başkanları değişse de özellikle dış politikada köklü değişimler nadiren değişiyor. Biden ya da Trump’ın olmasının bir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
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