Rüşvet villalarında imza oyunu! 30 yıldır resmi evraka imza atmamış

Büyükçekmece Belediyesi’ne yapılan rüşvet operasyonunun yankıları sürüyor. Dosyalar incelendiğinde ve evraklarda adı geçenlere bakıldığında bir nokta özellikle dikkat çekiyor. Tam 30 yıldır Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün'ün bu süre zarfında hiçbir resmi evraka imza atmaması, bu işleri yardımcılarına bırakması. İşte tüm detaylar…

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