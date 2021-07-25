25 Temmuz 2021, Pazar
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Ruşen Çakır'ın dünü bugünü! Kendisi gibi fon alan gazetecileri ifşa etmişti
Ruşen Çakır'ın ABD merkezli bir vakıftan aldığı yaklaşık 500 bin dolarlık fon skandalı gündemdeki yerini koruyor. Bu arada akıllara Çakır'ın 16 yıl önce manşet olan bir haberi geldi. Ruşen Çakır, Pentagon'un maaşa bağladığı gazetecileri yerden yere vurmuş, gazetecilik mesleğini bırakmalarını istemişti. Aynı Ruşen Çakır, bugün aldığı fon için ise, sivil bir vakıf olmasını gerekçe gösterip, bağımsız gazeteciliği öne sürüyor.