Rus uçağının düşürülmesi FETÖ yazışmalarında! “Vuran eleman çok sağlam”

Türkiye ile Rusya arasında büyük gerilime neden olan Rus uçağının düşürülmesi hadisesindeki FETÖ parmağı giderek netleşiyor. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren olaydaki FETÖ izi, örgütün kullandığı kriptolu haberleşme ağı BYLOCK yazışmalarında ortaya çıktı. İki FETÖ’cü mahrem imamın yazışmalarında "uçağı vuran eleman oldukça sağlam" ifadesi yer aldı.