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07.02.2020

Rumların hazımsızlığı... İstanbul isminden rahatsız oldular

Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka kentinde, Türklerle Rumların birlikte yaşadığı dönemden kalan ve 45 yıldır aynı adla korunan “İstanbul Sokağı” tabelası, fanatik kesimlerin tepki odağı haline geldi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Yıldırım aktardı...

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