Ruhani'den ABD'ye sert sözler: Suriye'de teröristleri destekledi! Bu kabul edilebilir değil

Ankara'daki üçlü Suriye zirvesi sona erdi. Suriye krizinin çözümü için Ankara'da bir araya gelen Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani; ortak basın toplantısı düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani "ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil. şeklinde konuştu.