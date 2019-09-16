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16.09.2019

Ruhani'den ABD'ye sert sözler: Suriye'de teröristleri destekledi! Bu kabul edilebilir değil

Ankara'daki üçlü Suriye zirvesi sona erdi. Suriye krizinin çözümü için Ankara'da bir araya gelen Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani; ortak basın toplantısı düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani "ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil. şeklinde konuştu.

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