RTÜK’ten Darülaceze’de iftar programı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 1895 yılından bu yana bakıma muhtaç yaşlılar, engelliler ve kimsesiz çocuklara yuva olan Darülaceze’de unutulmaz bir akşam gerçekleştirdi. RTÜK, geleneksel hale gelen "Kalpten Kalbe Hep Birlikte" iftar programına ev sahipliği yaparak, kalpleri birleştiren bu özel buluşmaya hayat verdi.