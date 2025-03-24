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RTÜK’ten Darülaceze’de iftar programı

RTÜK'ten Darülaceze'de iftar programı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 24.03.2025 11:49
Güncelleme:24.03.2025 11:49
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 1895 yılından bu yana bakıma muhtaç yaşlılar, engelliler ve kimsesiz çocuklara yuva olan Darülaceze’de unutulmaz bir akşam gerçekleştirdi. RTÜK, geleneksel hale gelen "Kalpten Kalbe Hep Birlikte" iftar programına ev sahipliği yaparak, kalpleri birleştiren bu özel buluşmaya hayat verdi.
RTÜK’ten Darülaceze’de iftar programı
RTÜK’ten Darülaceze’de iftar programı
RTÜK'ten Darülaceze'de iftar programı
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