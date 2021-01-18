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RTÜK başörtüsüne hakareti cezalandırdı! CHP Halk TV'ye cezaya “evet” demek zorunda kaldı

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Giriş: 18.01.2021 01:49
Güncelleme:18.01.2021 01:57
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle Halk TV’ye idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı. Cezaya CHP’li üyeler de partinin başörtüsü stratejisine uyarak “evet” demek zorunda kaldı.
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