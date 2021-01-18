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0){for(t=0;t
18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA RTÜK başörtüsüne hakareti cezalandırdı! CHP Halk TV'ye cezaya “evet” demek zorunda kaldı Giriş: 18.01.2021 01:49 Güncelleme:18.01.2021 01:57 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle Halk TV’ye idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı. Cezaya CHP’li üyeler de partinin başörtüsü stratejisine uyarak “evet” demek zorunda kaldı. DİĞER