UçanKuş Tv Sunucusu Gökhan Taşkın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "çöp" iddiasını çürüttü!

"BU BİR TİYATRO, OYUN, GERÇEKTEN ÜÇKAĞIT..."

Lüks binalar ve rezidanslar önünde yapılan dilenciliği anlatan Gökhan Taşkın, "Bu kadın kim? Bu kadın nasıl olur da bizi bir vicdan sömürüsüyle 'bizi dolandırır diye yapılan bir haberden alınan bir görüntü bu bir tiyatro, oyun, gerçekten üçkağıt bu" dedi.