CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Oğuz Kaan Salıcı, Millet İttifakı’nın ortak aday gösterebileceğinin de sinyalini verdi. Salıcı'nın gündeminde siyasetin tartışılan diğer başlıkları da vardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Oğuz Kaan Salıcı, Millet İttifakı'nın ortak aday gösterebileceğinin de sinyalini verdi.

Salıcı'nın gündeminde siyasetin tartışılan diğer başlıkları da vardı.