17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan dikkat çeken açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan dikkat çeken açıklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2021 18:46
Güncelleme:17.01.2021 19:25
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Oğuz Kaan Salıcı, Millet İttifakı’nın ortak aday gösterebileceğinin de sinyalini verdi. Salıcı'nın gündeminde siyasetin tartışılan diğer başlıkları da vardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Oğuz Kaan Salıcı, Millet İttifakı'nın ortak aday gösterebileceğinin de sinyalini verdi.

Salıcı'nın gündeminde siyasetin tartışılan diğer başlıkları da vardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan skandal! Kentsel dönüşümü engelledi ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'TAN SKANDAL! KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ENGELLEDİ
UçanKuş Tv Sunucusu Gökhan Taşkın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çöp iddiasını çürüttü! UÇANKUŞ TV SUNUCUSU GÖKHAN TAŞKIN CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN "ÇÖP" İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor? A Haber soruyor Kılıçdaroğlu yanıt vermiyor CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU A HABER'İ NEDEN HEDEF ALIYOR? A HABER SORUYOR KILIÇDAROĞLU YANIT VERMİYOR

CHP'den Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
CHP'den Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı
Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı
Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz
"Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz"
Rektörler CHP'li ise sorun yok!
Rektörler CHP'li ise sorun yok!
Avrupa'da yaşanan ölümlerin sebebi aşı kaynaklı mı?
Avrupa'da yaşanan ölümlerin sebebi aşı kaynaklı mı?
Bartın Valisi Güner: 4 kişi öldü 6 kişi aranıyor
Bartın Valisi Güner: 4 kişi öldü 6 kişi aranıyor
Askerlerimizi ellerinden öperim...
"Askerlerimizi ellerinden öperim..."
PKK'nın bombalı saldırı planı önlendi
PKK'nın bombalı saldırı planı önlendi
Bartın'da kuru yük gemisi battı
Bartın'da kuru yük gemisi battı
Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor?
Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor?
Eşinin yüzünü falçata ile bu hale getirdi
Eşinin yüzünü falçata ile bu hale getirdi
Akaryakıt kaçakçılığında yeni görüntüler ortaya çıktı!
Akaryakıt kaçakçılığında yeni görüntüler ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster