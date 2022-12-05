Rodos Adası’nda yeni tatbikat iddiası! Yunanistan’dan tatbikat provokasyonu

Geçtiğimiz gün gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın bazı adalarda tatbikat yapacağı öne sürüldü. Peki bölgeye hala silah sevkiyatı sürüyor mu? Son durum ne? Gelişmeleri A haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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