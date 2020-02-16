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16.02.2020

Rize eski Emniyet Müdürü Verdi suikastinde 25 kişi yakalandı

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.

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