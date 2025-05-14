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Rize-Artvin Havalimanı zorlu havalara karşı artık daha güçlü

Rize-Artvin Havalimanı zorlu havalara karşı artık daha güçlü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 10:34
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nda zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci aletli iniş sisteminin (ILS) kurulumunu tamamladıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayında havacılık bilgi yayınına dahil edilmesinin ardından aktif olarak kullanılacak.” dedi.
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Rize-Artvin Havalimanı zorlu havalara karşı artık daha güçlü
Zorlu havalara karşı artık daha güçlü
Zorlu havalara karşı artık daha güçlü
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