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Riskli bina tespiti nasıl yapılır? Bina hasar tespiti için nereye başvurulur? Yaşadığım bina güvenli mi?

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 08:46
Ardında büyük yıkım bırakan depremlerin ardından ilk akla gelenlerden biri "Yaşadığım bina güvenli mi değil mi?" sorusu. Peki oturduğu binadan şüphe duyanlar ne yapmalı? İşte yapılması gerekenler...
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