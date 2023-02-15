Riskli bina tespiti nasıl yapılır? Bina hasar tespiti için nereye başvurulur? Yaşadığım bina güvenli mi?

Ardında büyük yıkım bırakan depremlerin ardından ilk akla gelenlerden biri "Yaşadığım bina güvenli mi değil mi?" sorusu. Peki oturduğu binadan şüphe duyanlar ne yapmalı? İşte yapılması gerekenler...

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