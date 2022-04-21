21 Nisan 2022, Perşembe
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Putin ve Zelenskiy Türkiye'ye gelecek mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıtladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Putin ve Zelenskiy Türkiye'ye gelecek mi? sorusunu "Şartlar oluşursa bir araya gelecekler. Her iki taraf için en zor konu Donbas ve Kırım'ın statüsü. Sonuçta iki liderin bir araya gelmesi hala masada soru ise ne zaman gelecekleri. Her an olabilir, çok uzun da sürebilir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan iki liderle de sürekli olarak temas halinde." şeklinde yanıt verdi.