Provoke etmek isteyenlere adeta ders verdi! Eyyüp Kadir İnan’ın sağduyulu iletişimi örnek oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, Bostanlı'da seçim çalışmaları için ziyaretler yaparken ellerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazılı pankartlar olan grubun provokasyonu ile karşılaştı. Kendisini provoke etmek isteyenlerle sağduyulu bir iletişim kuran inan adeta ders verdi.

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