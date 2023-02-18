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Profesör Doktor Süleyman Pampal uyardı: İstanbul depremi bana göre geliyor

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Giriş: 18.02.2023 21:23
Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem bölgesinde, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ancak Türkiye’nin pek çok noktası için tehlike geçmiş değil. Kritik uyarı Profesör Doktor Süleyman Pampal’dan geldi. Deprem uzmanı Pampal, alarmın renginin kırmızı olması gerektiğini vurguladı ve hiç beklemediğimiz bir anda, Ankara’nın sarsılabileceğine dikkat çekti. Hem de çok yıkıcı bir depremle. Ayrıca Pampal, İstanbul ve Ege içinde deprem gerçeğine dikkat çekti ve “İstanbul depremi bana göre geliyor” dedi. İşte milyonları ilgilendiren flaş yorumlar…
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