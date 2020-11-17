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Prof. Dr. Osman Erk'ten A Haber'de flaş sözler: 2-3 hafta genel karantina...

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Giriş: 17.11.2020 20:44
Güncelleme:17.11.2020 21:31
Başkan Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10 ila 20 arasında sokağa çıkma yasağının getirildiğini açıklamasının ardından A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Osman Erk, "2-3 hafta sürecek genel bir karantina kararı alınmasını bekliyordum" dedi. Erk, "Şu anda alınan önlemlerin iyimser olarak düşünüyorum ama daha önce de böyle kararlar almıştık, vakaların artış hızında kısmi bir düşüş sağlanmıştı." dedi.

A Haber canlı yayınında Kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni kısıtlamaları değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, "Kritik bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerine göre bu önlemlerin yetersiz olması durumunda daha radikal önlemlerinde uygulamaya gireceğinin haberini de almış olduk. Umarım bu tedbirler vaka ve ağır hasta sayılarında ciddi bir azalışa neden olur ve daha ileri önlemlere gerek duymadan bu pandemeyi atlatmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Bu tedbirlere yeterli uyumun olmaması durumunda vaka artışlarındaki yükselişin sürmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Erk, böyle bir durumda ise bir sonraki adımın ülke genelinde sokağa yasağı olacağına dikkati çekti.

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