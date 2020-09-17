Çin’de geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısının Türkiye’de ilk gönüllü uygulaması Hacettepe Üniversitesi’nde yapıldı. Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, "Üç aydır bilimsel ve etik olarak hazırlanıyoruz" dedi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Murat Akova ise, "Aşının deneme çalışmalarında ciddi bir yan etki yok" açıklamasını yaptı. Bu gelişmeler sonrası A Haber canlı yayınına katılan Murat Akova, son gelişmeleri detayları ile Memleket Meselesi’nde yorumladı. Peki, Türkiye’de denenen aşının yan etkileri neler? Virüs aşısında denemeler nasıl ilerliyor? Aşı ne zaman piyasaya sürülecek? Virüs aşısı ne zaman bulunacak? Virüs aşısında çalışmalar hangi aşamada? Akova, "Benim tahminim kendi çalışmamız açısından söylüyorum. Yeni yıla kadar aşıda önemli bir yol kat etmiş oluruz. Ekim ayı sonuna kadar da gönüllülerin önemli bir kısmını almış oluruz. Farklı türlerde FAZ-3’e gelmemiş aşılar var. Esas hedefimiz aşının yan etkisiz olduğunu göstermek" dedi.