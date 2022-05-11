Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan A Haber'de önemli açıklamalar! Sığınmacılar hakkında fikri ne?

Son günlerde Türkiye gündemine muhalefet tarafından ısrarla sokulan ve büyük bir provokasyona dönüşen sığınmacı meselesi A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında tartışıldı. A Haber canlı yayınına konuk olan Tarihçi-Yazar Profersör Doktor İlber Ortaylı, sığınmacılar ile ilgili düşüncelerini aktardı. "Tarihte Suriye ve Irak diye bir devlet yoktur" diyen Ortaylı, "Suriye, Osmanlı'nın Şam vilayetiydi. Suriye'de bir kavga var, Türkiye bunlara kapı açtı ve aldı." dedi. Türkiye'de bir mülteci sorunu olduğunu ifade eden İlber Ortaylı, "(Sığınmacılar) 'Hepsini atalım' diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım." şeklinde konuştu. Ortaylı ayrıca "Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var yaşlanıyoruz" mesajını verdi.

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