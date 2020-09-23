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Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Türkiye - Yunanistan gerginliğinin arkasında Almanya var

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Giriş: 23.09.2020 23:42
Güncelleme:23.09.2020 23:57
Memleket Meselesi’ne konuşan Tarihçi Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye- Yunanistan gerginliği ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Batı’nın Yunanistan’ı ileri karakolu gibi kullandığını belirten Erhan Afyoncu, 1915 yılında dönemin Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos'un Meis'in Türk adası olduğunu kabul ettiğini söyledi. Erhan Afyoncu’nun açıklamalarında en öne çıkan mesajı ise; gerginlikte Fransa dışında işaret ettiği bir ülke oldu. Afyoncu “Özellikle öne plan çıkmasa bile ben Almanya’nın olduğunu tahmin ediyorum” ifadeleri oldu.
Türk-Yunan gerginliğinin arkasında...
"Türk-Yunan gerginliğinin arkasında..."
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