Prof. Dr. Çilingiroğlu A Haber'de konuştu: Türkiye ile gurur duyuyorum

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs salgını hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısından dolayı "Ülkemle gurur duyuyorum" diyen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kutladı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki başarısı için Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kutlayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, A Haber'e konuştu.

"HABERTÜRK TV'DE YAŞANANLARIN ARDINDAN..."

Çilingiroğlu, masker konusunun tartışmaması gerektiğini ve herkesin maske takması gerektiğini bildirdi. Çilingiroğlu, ABD'ye para için değil bilim için gittiğini söyleyen bütün yatırımlarının Türkiye'de olduğunu ve meslektaşlarına saygısı olduğunu dile getirdi.

ABD'de 33 milyon kişinin işini ve sağlık sigortalarını kaybettiklerini açıkladı.

Türkiye'de yaşamanın çok güzel olduğunu dile getiren Çilingiroğlu, "Ben böbrek naklini Türkiye'de oldum. Sigortamı tamamlamamıştım yurt dışından, 50 lira ödüyorsunuz Türkiye'de. ABD'de böbrek nakli 200 bin dolar Türkiye'de 10 bin dolar, çok şanslıyız. ABD'de insanlar sağlık sigortalarını kaybediyorlar, ilaçlarını alamıyorlar." dedi.

İkitelli Şehir Hastanesi'nin çok önemli olduğunu belirten diyen Çilingiroğlu, "Yatağa çok ihtiyacımız var . Türkiye'de çok değerli bir Sağlık Bakanımız var, Sayın Cumhurbaşkanımız öyle. Dolayısıyla bunu da el ele vererek yeneceğiz." dedi.

Çilingiroğlu, Habertürk TV'de yaşananların ardından Türkiye'den kendisini arayanlara teşekkür etti. Doktor Çilingiroğlu, Kovid-19'un ABD'deki gelişimi ve Türkiye'de alınması gereken önlemlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. İkitelli Şehir Hastanesi'nin çok önemli olduğunu belirten diyen Çilingiroğlu, "Yatağa çok ihtiyacımız var . Türkiye'de çok değerli bir Sağlık Bakanımız var, Sayın Cumhurbaşkanımız öyle. Dolayısıyla bunu da el ele vererek yeneceğiz." dedi.

"TÜM DÜNYA ÇALKALANIYOR"

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "ABD çalkalanıyor ama sadece ABD değil. Dünyanın hemen her ülkesine bu hastalık yayılmış durumda. Bizler birbirimizden ayrı değiliz. Hepimiz beraberiz ve bu virüsle savaşmak zorundayız. Bilimsel olmayan yazılara kulasak asmayın. Maskenizi takmadan dışarı çıkmayın diyorum ben. Türkiye'de vaka sayıları artabilir zira evimizde durmuyoruz. Evimizde kalmamız gerekiyor. İnsanlar virüsü nereden aldıklarını bilmiyorlar, biz doktorlar ise virüsü nereden aldığımızı biliyoruz. Hastalardan alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde 1 milyon insanda koronavirüs görüldüğünü belirten Çilingiroğlu, "Türkiye'deki bilim kuruluna ve tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum ama ben maske takılması gerektiğini düşünüyorum. Dünya genelinde 1 milyon insan enfekte oldu. 200 bine yakın insan taburcu edildi. Ve binlerce insan hastanede." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine de değinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sağlık Bakanımızı gönülden kutluyorum. Solunum cihazı üretmek için hızlı bir şekilde harekete geçtiler. Ben ülkem ile gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.