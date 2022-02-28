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Poltava’da bulunan Türk öğrenci A Haber’e konuştu: Tahliye olmak için bekliyoruz

A Haber
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Giriş: 28.02.2022 12:08
Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. A Haber’de bu noktalarda yaşayan Türklerle canlı bağlantılarla son durumu ekranlara taşıyor. Poltava’da bulunan Türk öğrenci Yasin Alhan, “Diğer şehirlerde durum kötü ve her an bizim olduğumuz yere sıçrayabilir biz bu nedenle tahliye olmayı bekliyoruz.” dedi.

Yasin Alhan'ın öne çıkan sözleri:

"Poltava'da yaşıyorum ve tıp öğrenimi görüyorum. Savaşın ilk gününden itibaren burası sakinliğini koruyor. Sadece sün akşam silah sesleri ve siren sesleri geldi. O yüzden geceyi sığınakta geçirdik. Biz Kiev ve Harkov arasında bir noktada bulunuyoruz.

Savaşın buraya da sıçrama ihtimali var. Biz Türk öğrenciler olarak bir an önce tahliye olmak istiyoruz. İlk gece bizler için kötü geçti, buranın hava sahasını da hedef aldılar. Şehir merkezinde bir savaş söz konusu değil ancak köylerinde yaşandı."

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