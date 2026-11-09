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Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! 97 yerleşim yerinin yolu kapandı, bazı ilçelerde eğitime ara verildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! 97 yerleşim yerinin yolu kapandı, bazı ilçelerde eğitime ara verildi

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Van'da kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede eğitime ara verildi. A Haber muhabiri Nazlı Timur, Van'daki son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Van'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Edremit, Özalp, Çaldıran, İpekyolu, Erciş, Gürpınar, Tuşba ve Saray ilçelerinde eğitime ara verildi.

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