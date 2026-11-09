Avrupa'da kış öncesi enerji krizi alarmı! Doğal gaz depoları yüzde 75 dolu: 50 milyon kişi ısınamıyor

Avrupa, kış mevsimi öncesinde yeni bir enerji krizi endişesiyle karşı karşıya. Hava sıcaklıklarının henüz en düşük seviyelere inmediği dönemde doğal gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 75 seviyelerinde olması, kış aylarında enerji arzına ilişkin kaygıları artırıyor. Avrupa'da yaklaşık 50 milyon kişinin evini yeterince ısıtamadığı belirtilirken, doğal gaz stoklarının soğuk kış koşullarında yeterli olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Avrupa'yı yeni bir enerji krizi mi bekliyor? Doğal gaz depolarındaki son durumu ve olası riskleri A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.