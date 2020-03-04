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04.03.2020

Polis Akademisi öğrencilerinden İdlib şehitleri için anma töreni

27 Şubat'ta İdlib'de Esad rejimi tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan 34 askerimiz için Polis Akademisi öğrencileri, anma töreni düzenledi. Akademinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda "Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." mesajına yer verildi.

Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen askerleri andı.

"KAHRAMANLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Akademinin Twitter hesabından "Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla paylaşılan videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasına yer verildi.

İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylenmesine akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.

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