16 Kasım 2021, Salı
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PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri terör operasyonlarına aralıksız devam ediyor. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde Eren Kış-4 operasyonu başladı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.