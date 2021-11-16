16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu

PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2021 10:25
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri terör operasyonlarına aralıksız devam ediyor. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde Eren Kış-4 operasyonu başladı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK’ya Eren Kış-4 operasyonu
PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu
Onlarca FETÖ’cü yakalandı
Onlarca FETÖ'cü yakalandı
28 ilde FETÖ operasyonu
28 ilde FETÖ operasyonu
Kılıçdaroğlu’nun helallik çelişkisi
Kılıçdaroğlu'nun helallik çelişkisi
İşte Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali
İşte Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali
Kimlerle helalleşecek?
Kimlerle helalleşecek?
Şerife anne oğlunu ilk günkü heyecanıyla bekliyor
Şerife anne oğlunu ilk günkü heyecanıyla bekliyor
Sahtekarlığına dur diyecek mi?
Sahtekarlığına dur diyecek mi?
Ümit Özdağ’dan 10 Kasım’da vatandaşa saygı duruşu dayağı atan zorbaya ziyaret
Ümit Özdağ'dan 10 Kasım'da vatandaşa saygı duruşu dayağı atan zorbaya ziyaret
Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’a ne olacak?
Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'a ne olacak?
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
HALK TV’de başörtülülere skandal sözler!
HALK TV'de başörtülülere skandal sözler!
Daha Fazla Video Göster