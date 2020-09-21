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PKK'ya darbe üstüne darbe!

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Giriş: 21.09.2020 13:44
Güncelleme:21.09.2020 13:45
İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'ta Hatay Amanoslar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Hatay-Amanoslar kırsalında, 22 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

*Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında;* 22 Ağustos tarihinde Hatay-Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında etkisiz hale getirilen 3 teröristin terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi.

Gri kategorideki teröristlerin; terör örgütünde sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu *Hüseyin* kod adlı *Cihan Erbaş*, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu *Ciğer-Amed* kod adlı *Serhat Aykul* ile sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten *Ali Norşin* kod adlı *Şefik Körman* olduğu belirlendi.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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