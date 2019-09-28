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28.09.2019

PKK\PYD'ye dev darbe! Mehmetçik PYD’yi Tel Rıfat’ta bombardımana tuttu!

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Terör örgütü PKK\PYD’nin elinde bulunan Tel Rıfat bölgesinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yoğun bombardıman altına alındığını belirtti. Suriye sınırında PYD’ye ait silahlı ‘drone’un vurulduğunu aktaran Kerim Ulak, bölgede çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini, son 28 günde yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarda toplam 158 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

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