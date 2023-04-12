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PKK’nın yetim bıraktığı şehit çocukları! 40 bin şehidin evladı millete emanet

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 13:18
Terör örgütü PKK'nın Türk askerine kurduğu hain pusular geride gözü yaşlı şehit aileleri bıraktı. Yüreklere kor olan en büyük acı da şehitlerimizin çocuklarıydı. Her şehidimize edilen veda dün gibi akıllarda. PKK’nın açıkça desteğini alan 7'li koalisyon ise; PKK'nın 40 bin şehide sıktığı kurşunlar için sessiz.
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