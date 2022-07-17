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PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü! Terörist İzzettin İnan örgütün sözde askeri konsey üyesiydi | Abdullah Ağar operasyonun önemini anlattı

A Haber
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Giriş: 17.07.2022 11:27
MİT'in Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyon yaptı. Turuncu listedeki İzzettin İnan etkisiz Duhok-Gara hale getirildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun önemini A Haber canlı yayınında anlattı. Ağar, "Sadece bir terör örgütü mensubuna ödetilecek bedel sadece yaşamı değil bence. Düşünsenize insanlarının kanını içerek canını alarak lüks ve ihtişam içerisinde kudretli bir yaşam sürüyorsunuz. Dediğiniz verdiğiniz sözde emir kıldan ince kılıçtan keskin. Eli kanlı terör örgütünün başındaki bu elebaşlarına hayatı dar etmek bizim açımızdan son derece önemli. Yani sürekli bir tedirginlik bir korku bir kaygı, rahatsızlık içerisinde yaşamaları ölüme empati yapmaları, inlerinden çıkamamaları bir fare gibi yaşamaları bizim açımızdan son derece kıymetli ve değerli. MİT ve silahlı kuvvetlerimiz sınır dışı alanlarda  büyük bir başarının stratejinin altına imza atıyorlar. Kendilerini rahat hissedemiyorlar huzursuzluk rahat karar veremiyorlar hareket edemiyorlar. Sahadaki teröristler de şunun empatisini yapıyorlar bunlar gittiyse biz ne olacağız." ifadelerini kullandı.
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