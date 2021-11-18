18 Kasım 2021, Perşembe
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PKK’nın sözde kurucusu Ali Haydar Kaytan öldürüldü! Ölümünün gizlenmesi için infaz yöntemi
MİT ve TSK, terörle mücadelede en uzun soluklu operasyonlardan birini gerçekleştirdi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan da vardı ancak örgüt Kaytan'ın ölümünü gizledi. Defin işlemini yapan PKK'lılar da infaz edildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.