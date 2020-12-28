PKK'nın sızma girişimleri neden arttı? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de anlattı

Terör operasyonları hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi. Peki PKK'nın sızma girişimleri son dönemde neden arttı? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, "Son zamanlarda her yerde sıkışan terör örgütü kendine çıkış yolları aramanın derdine düştü ki bunda da en çok alanı Suriye coğrafyasında buluyor. Özellikle de Türkiye’nin daha önce huzur kavuşturdukları bölgeler hedef halinde. Terör örgütü daha niyetine girmeden tepesinde Mehmetçiği ve Suriye ordusunu buluyor. Her seferinde Mehmetçiğin tokatı geliyor." şeklinde konuştu.

Terör operasyonları hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi. Peki PKK'nın sızma girişimleri son dönemde neden arttı? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, "Son zamanlarda her yerde sıkışan terör örgütü kendine çıkış yolları aramanın derdine düştü ki bunda da en çok alanı Suriye coğrafyasında buluyor. Özellikle de Türkiye'nin daha önce huzur kavuşturdukları bölgeler hedef halinde. Terör örgütü daha niyetine girmeden tepesinde Mehmetçiği ve Suriye ordusunu buluyor. Her seferinde Mehmetçiğin tokatı geliyor." şeklinde konuştu.