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Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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