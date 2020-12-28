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Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberine göre ’ta /, / terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 9 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 21 - 27 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca, 1 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili birime teslim edilirken 3 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA PKK/KCK, FETÖ/PDY OPERASYONU: 18 GÖZALTI
PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 6 GÖZALTI

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