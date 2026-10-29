CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in fotoğrafı kaldırılacak mı? Müslim Sarı'dan açıklama

A Haber'in gündeme getirdiği, Özgür Özel'in fotoğrafının CHP Genel Merkezi'ndeki eski genel başkanlar arasından kaldırılacağı iddiasına ilişkin CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı. Sarı, mutlak butlan davasında kararın kesinleşmesi halinde ortaya çıkabilecek hukuki sonuçları değerlendirdi. Kurultay takviminin tedbir kararı nedeniyle 15 gün ertelendiğini belirten Sarı, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmeler için ise erken olduğunu söyledi.