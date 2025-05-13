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PKK’nın silahları ne olacak? Süreç nasıl işleyecek?

PKK’nın silahları ne olacak? Süreç nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 09:09
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın son dönemde öne çıkardığı 'İç cephenin güçlendirilmesi' vizyonunun gerçekleşmesi adına önemli bir adım. Peki her şey bitti mi? Süreçte hangi adımlar atılacak, silahların teslimi, örgüt üyelerinin sivil hayata entegrasyonu nasıl şekillenecek? İşte merak edilenler…
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PKK’nın silahları ne olacak? Süreç nasıl işleyecek?
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