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PKK'nın Mahmur kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı öldürüldü

PKK'nın Mahmur kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı öldürüldü

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 08:59
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Mahmur kampı sözde Genel Sorumlusu Adıl Mardin Kod Azad Akıncı’yı Irak/Mahmur’da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi. PKK terör örgütü Mahmur Kampı'nı terörist yetiştirmek için kullanıyordu.
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