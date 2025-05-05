PKK’nın kullandığı mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında PKK’ya ait bir mağaranın imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.