05 Mayıs 2025, Pazartesi
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PKK'nın kullandığı mağara imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında PKK’ya ait bir mağaranın imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.