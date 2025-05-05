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PKK’nın kullandığı mağara imha edildi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 15:46
Güncelleme:05.05.2025 15:51
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında PKK’ya ait bir mağaranın imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
PKK’nın kullandığı mağara imha edildi
PKK’nın kullandığı mağara imha edildi
PKK'nın kullandığı mağara imha edildi
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