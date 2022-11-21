PKK'nın avukatı Demirtaş! Teröristlerin diliyle konuşup muhalefete çağrı yaptı! Halk TV'den jet yanıt geldi: Türkiye için bir şans

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı. PKK'nın avukatlığına soyunan Demirtaş'ın örgütün elebaşlarının savunduğu tezleri dile getirmesi dikkat çekerken, Pençe Kılıç harekatı üzerinden ortaklarına, "Korkmayın konuşun" çağrısı yaptı. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Demirtaş'ın çağrısına jet bir yanıt geldi. Emekli Amiral Türker Ertürk, "Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum." ifadeleriyle aklamaya çalıştı.