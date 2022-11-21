21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'nın avukatı Demirtaş! Teröristlerin diliyle konuşup muhalefete çağrı yaptı! Halk TV'den jet yanıt geldi: Türkiye için bir şans

PKK'nın avukatı Demirtaş! Teröristlerin diliyle konuşup muhalefete çağrı yaptı! Halk TV'den jet yanıt geldi: Türkiye için bir şans

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2022 00:41
Güncelleme:21.11.2022 00:58
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı. PKK'nın avukatlığına soyunan Demirtaş'ın örgütün elebaşlarının savunduğu tezleri dile getirmesi dikkat çekerken, Pençe Kılıç harekatı üzerinden ortaklarına, "Korkmayın konuşun" çağrısı yaptı. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Demirtaş'ın çağrısına jet bir yanıt geldi. Emekli Amiral Türker Ertürk, "Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum." ifadeleriyle aklamaya çalıştı.
İYİ Parti’nin milli duruş sorunu! Yine ’ama’ dedi
İYİ Parti'nin milli duruş sorunu! Yine 'ama' dedi
PKK/YPG’den Gaziantep’e roket saldırısı
PKK/YPG'den Gaziantep'e roket saldırısı
ABD’nin bu bölgeden çıkma vakti geldi
"ABD’nin bu bölgeden çıkma vakti geldi"
Pençe-Kılıç’tan yeni görüntü
Pençe-Kılıç'tan yeni görüntü
TikTok’ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı!
TikTok'ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı!
Başkan Erdoğan, Sisi ile görüştü
Başkan Erdoğan, Sisi ile görüştü
Kilis’te sınır kapısına roketli saldırı
Kilis'te sınır kapısına roketli saldırı
Pençe-Kılıç’ta dikkat çeken sayı
Pençe-Kılıç'ta dikkat çeken sayı
Kilis’te sınır kapısına roketli saldırı
Kilis'te sınır kapısına roketli saldırı
Çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur unutulmadı
Çocuk şehitler Ecrin ve Yağmur unutulmadı
TSK’nın hava harekatı HDP’de paniğe neden oldu
TSK'nın hava harekatı HDP'de paniğe neden oldu
89 terör hedefi imha edildi!
89 terör hedefi imha edildi!
Daha Fazla Video Göster