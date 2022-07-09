09 Temmuz 2022, Cumartesi
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PKK'lılar İsveç'te teröristbaşı Öcalan posterleriyle yürüdü! Güvenlik görevlileri teröristleri böyle izledi
Türkiye'ye teröristlerin iade edileceği sözünü veren İsveç'te PKK yandaşları teröristbaşı Öcalan'ın posterleriyle yürüyüş düzenledi. Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü