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PKK'lı hainler üs bölgemizi hedef alacaktı! MSB: Çukurca'daki operasyonda 2 adet roket atar tespit edildi

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Giriş: 19.07.2020 14:09
Güncelleme:19.07.2020 14:19
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, “Kahraman Komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca’da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi.” dedi. Ayrıca MSB operasyona ilişkin bir de video paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yapılan operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilen, diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanan iki roketatarın tespit edildiği belirtildi.

Komandoların dikkati sayesinde, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiği kaydedildi.

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından roketatarların görsellerine de yer verildi.

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