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PKK'dan koalisyona bir mesaj daha! Koalisyon HDP'ye bu sözleri mi verdi?

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 15:00
HDP "Suriye ve Irak'ta operasyonlara son vereceğiz ve çekileceğiz. Zorunlu din dersi kaldırılacak, Diyanet kapatılacak." açıklamalarında bulundu.  Koalisyon HDP'ye bu sözleri mi verdi? İletişimci Yazar Ali Saydam A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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