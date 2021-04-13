PKK'dan 'balon' taktiği! Hain saldırı girişiminin perde arkasında ne var?

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın ülkeye karadan sızma girişimleri engellediğini ifade eden emekli kıdemli albay Mithat Işık, balonla saldırı girişiminin perde arkasında yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan komandoların, güneybatı istikametinden saldırı amaçlı üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek vurularak imha edildiğini duyurmuştu.

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