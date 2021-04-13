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PKK'dan 'balon' taktiği! Hain saldırı girişiminin perde arkasında ne var?

A Haber
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Giriş: 13.04.2021 16:55
Güncelleme:13.04.2021 16:56
Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın ülkeye karadan sızma girişimleri engellediğini ifade eden emekli kıdemli albay Mithat Işık, balonla saldırı girişiminin perde arkasında yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan komandoların, güneybatı istikametinden saldırı amaçlı üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek vurularak imha edildiğini duyurmuştu.

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