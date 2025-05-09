PKK tarihi kararın eşiğinde! Bölgenin kanaat önderleri ne düşünüyor?

Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs'ta topladığı 12. kongreden "tarihi kararlar" çıktığı iddiası gergin bekleyişe yol açtı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Karar açıklaması an meselesi" derken, partinin MYK'sından fesih sürecine ilişkin 8 maddelik kritik değerlendirme geldi. Peki bu gelişmeler bölgede nasıl yankı buldu? A Haber, Metina Aşireti lideri Eshat Güngür'le konuştu: "Halk savaş değil barış istiyor" yorumu dikkat çekti. İşte son dakika detayları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN