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PKK tarihi kararın eşiğinde! Bölgenin kanaat önderleri ne düşünüyor?

PKK tarihi kararın eşiğinde! Bölgenin kanaat önderleri ne düşünüyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 22:56
Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs'ta topladığı 12. kongreden "tarihi kararlar" çıktığı iddiası gergin bekleyişe yol açtı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Karar açıklaması an meselesi" derken, partinin MYK'sından fesih sürecine ilişkin 8 maddelik kritik değerlendirme geldi. Peki bu gelişmeler bölgede nasıl yankı buldu? A Haber, Metina Aşireti lideri Eshat Güngür'le konuştu: "Halk savaş değil barış istiyor" yorumu dikkat çekti. İşte son dakika detayları...
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PKK tarihi kararın eşiğinde! Bölgenin kanaat önderleri ne düşünüyor?
PKK tarihi kararın eşiğinde! Bölgenin kanaat önderleri ne düşünüyor?
PKK tarihi kararın eşiğinde! Bölgenin kanaat önderleri ne düşünüyor?
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