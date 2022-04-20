PKK saldırı için neden Bursa'yı seçti?

Bursa'da cezaevinde görevli koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik yapılan saldırıya ilişkin Gazeteci Gaffar Yakınca ve Mahmut Övür A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına değerlendirmelerde bulundu. Yakınca CHP'nin artık kendisini PKK'nın söylemine teslim ettiğini vurgularken "Bursa'da patlama oldu deniyor. Tüp mü patladı kardeşim?" dedi. Mahmut Övür ise saldırının neden Bursa'da düzenlendiğine ilişkin fikirlerini paylaştı. İşte detaylar...